اعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الخميس ان وزير الخارجية البريطانيبوريس جونسون سيجتمع في لندن مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون لبحث قضايا من بينها اعصار ايرما وكوريا الشمالية وليبيا.

وسوف يبحث جونسون مع تيلرسون و مدير المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الفرنسية نيكولا دو ريفيير العديد من القضايا من بينها الأزمة الليبية على هامش المؤتمر الدولي و الذي سيقدم خلاله المبعوث الأممي غسان سلامة مقترحه حول حل الأزمة الليبية بحضور وزراء خارجية مصر و الإمارات و وزير الخارجية الإيطالي .

وكان وزير الخارجية البريطاني قد زار ليبيا مؤخراً و ألتقى خلال الزيارة عدداً من القيادات السياسية و العسكرية الليبية من بينهم رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج بطرابلس و القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ببنغازي .