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لم يكن هدف تنظيم داعش الإرهابي يوما دينيا أو عقائديا بل كان وما زال وراء كسب الأموال ونهب الثروات وحرمان الشعوب المسلمة من مواردها وخيرات أرضها وكرامة عيشها.

كشف نائب رئيس إدارة التهديدات الجديدة في الخارجية الروسية ديمتري فوكتيستوف, ، الثلاثاء عما يعده تنظيم داعش الإرهابي تحسبا لهزيمته.

وقال المسؤول في الخارجية الروسية إنه تم تسجيل للمرة الأولى تحويل داعش الإجرامي أمواله إلى الدول الأوروبية، وأنه للمرة الأولى أيضا تم تسجيل تدفق عكسي للأموال.

وتابع ديمتري فوكتيستوف قائلا إن تنظيم داعش الإرهابي يجمع حاليا الأموال من الأراضي الخاضعة له، ويهربها في الاتجاه المعاكس، بما في ذلك إلى دول أوروبية.

وأكد المسؤول الروسي قائلا “من الواضح أن هذه الأموال ستستخدم في دعم خلايا داعش الإجرامية في تلك الدول، وتنفيذ هجمات إرهابية”.

وأضاف فيوكتيستوف “إن التنظيم الذي على ما يبدو يشعر بهزيمته المؤكدة الوشيكة وفقدان جميع الأراضي التي قد استولى عليها يبدأ بتحويل الأموال في اتجاه عكسي أي إلى دول أجنبية بما فيها أوروبية”.

وتابع أن تقديرات مختلفة تشير إلى أن الإرهابيين الدواعش فقدوا قرابة 90% من الآبار النفطية التي كانوا يسيطرون عليها سابقا غير أن تلك التجارة لم تتوقف بالكامل ما يعني أن أطرافا معينة لاتزال تشتري النفط منهم.

ومن جهة أخرى, أكد قائد مقر مجموعة القوات الروسية في سوريا الفريق ألكسندر لابين، أن القوات السورية شارفت على الانتهاء من القضاء على مجموعات تنظيم داعش الإرهابي، التي تحاصر الأحياء الجنوبية والشمالية لمدينة دير الزور السورية.

وقال لابين للصحفيين: “تستمر عملية تحرير المدينة في الوقت الحالي، القوات السورية تشارف على القضاء على مجموعة داعش الإرهابية التي تحاصر الأحياء الجنوبية والشمالية لدير الزور”.

في هذا السياق، أعلن قائد مقر مجموعة القوات الروسية في سوريا، تصفية أكثر من 450 إرهابياً 5 دبابات و42 سيارة دفع رباعي خلال عملية تحرير دير الزور.

يذكر أن القيادة العامة للجيش السوري أعلنت الثلاثاء 5 سبتمبر الجاري، عن كسر الحصار الذي يفرضه تنظيم داعش الإرهابي على دير الزور للمرة الأولى من 3 سنوات.