أعلن مركز الإعلامي للامم المتحدة في موسكو ان الممثل الخاص للامم المتحدة في ليبيا غسان سلامة سيجري محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الجمعة.

وأكدت ماريا ميلنيكوفا الموظفة بالمركز الإعلامي للامم المتحدة بموسكو أن رئيس بعثة الدعم بليبيا سيزور موسكو الجمعة و سيجري مباحاثات مع لافروف حول مقترح سلامة لحل الأزمة الليبية قبل أن يتقدم المبعوث الخاص للامين العام بمقترحه نهاية الشهر للجمعية العامة للامم المتحدة .

و كان سلامة قد أجرى محادثة هاتفية مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ، ناقشا خلالها الوضع في ليبيا واتفقا على زيارة سلامة لموسكو. وكان بوغدانوف قد اعلن هذه الزيارة الاسبوع الماضى واكدها السكرتير الصحفى لغسان سلامة .

و يذكر أن لندن ستحتضن اليوم الخميس مؤتمراً دولياً حول الأزمة الليبية بحضور وزراء خارجية بعض الدول و بحضور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم غسان سلامة .