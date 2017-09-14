قالت نفيسة الصغير مدير الصحة البيئية التونسية اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2017، ان الأخبار المتداولة حول مداهمة مخزن تابع لمطعم شهير بمنطقة المنار بالعاصمة التونسية و العثور على كيس مملوء برؤوس قطط ملقى داخله، غير مقبولة وسيتم التحقيق في فحواها وأخذها مأخذ الجد.

وأضافت في تصريح لإذاعة موزاييك المحلية أن عمليات المداهمة للمحلات من قبل الوحدات الأمنية تستوجب بالضرورة مرافقة أفراد من المراقبة الصحية، وأن هذه المحلات في مراقبة مستمرّة ودورية .

وأكّدت الصغيّر أنه تم تكوين لجنة تحرّكت صباح اليوم لمراقبة المطاعم بمنطقة المنار بالتنسيق مع الإدارة المركزية والمصالح المعنية بالرقابة الصحية التي لا علم لها بهذا الخبر و اكدت بانه سيتم نشر نتائج التحقيق و التفتيش للتأكد من سلامة المطاعم بتلك المنطقة و مطابقتها للمواصفات و عدم وجود شبهات بها .

كما أشارت إلى أن المطاعم تقتني “لحم الشاورما” من المعامل المختصة في اعداده التي بدورها مراقبة من قبل فرق المراقبة الصحية.

و الجدير بالذكر أن جريدة “الشروق” قد نشرت خبرا أثار ضجة كبيرة مفاده أن “سفير الدولة الاجنبية اتصل برئيس أحد الاحزاب النافذة وطلب دعمه حتى لا يتم فتح تحقيق ضد صاحب المطعم الشهير والمعروف بتقديم «الشاورما» وأن صاحب المطعم يتمتع بحصانة حزبية وهو ما ساعده على القيام بتجاوزات خطيرة تهدد صحة التونسيين الذين يتوافدون على مطعمه من كل الأماكن لشراء «الشاورما».”

ويذكر ان حي المنار من أكثر الأحياء التونسية التي يتوجه أليها الليبيين و يتواجدوا بها للسياحة والعلاج .