قبل المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة الليبية دعوى رفعها سيف الإسلام القذافي ضد النائب ببرلمان أبوبكر بعيرة، بتهمة الافتراء والتشهير والطعن في شهادة الدكتوراه التي نالها من جامعة لندن.

وقال محامي سيف الإسلام القذافي خالد الزايدي إنه “تم تحديد جلسة للمحاكمة في السادس عشر من الشهر المقبل أمام الدائرة الأولى بمحكمة طبرق، التي اشترطت حضور المتهم بعيرة، بسبب الطعن في مؤهله التعليمي”.

وكان عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة أكد، في تصريح لصحيفة “إندبندنت” في مارس 2011، “أن سيف الإسلام جند الأكاديميين الليبيين لكتابة أطروحته المنتحلة، وأنه جمع بعض حملة الدكتوراه من جامعة قاريونس في بنغازي لمساعدته على كتابة أطروحة الدكتوراه، وأنه من بين الذين استشارهم أستاذ للاقتصاد تخرج في ألمانيا يدعى الدكتور منيسي”، وطالب آنذاك كلية لندن للاقتصاد التي منحته الشهادة بـ”تجريده من شهادة الدكتوراه التي منحتها له”.

واعتبر العديد من الليبيين أن قبول المحكمة للدعوى التي رفعها سيف الإسلام القذافي رغم تواريه عن الأنظار منذ إعلان الزنتان عن إطلاق سراحه قبل أكثر من شهرين، يعد مؤشراً لقرب ظهوره تمهيداً لعودته إلى الساحة.