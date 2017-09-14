استهل ريال مدريد الإسباني حملة الدفاع عن لقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الذي أحرزه في الموسمين المنقضيين، بفوزه الكبير 3 – صفر على ضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي يوم الأربعاء في الجولة الأولى للمجموعة الثامنة بالدور الأول للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز توتنهام هوتسبير الإنجليزي 3 – 1 على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني.

وتربع الريال على الصدارة بعدما حصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة، متفوقا بفارق هدف على أقرب ملاحقيه توتنهام، فيما حل دورتموند في المركز الثالث، وتذيل أبويل نيقوسيا الترتيب.

وعلى ملعب (سانتياغو برنابيو) معقل الفريق الملكي، افتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل في الدقيقة 12، قبل أن يعود لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.

وعزز رونالدو رقمه القياسي بوصفه اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في المسابقة القارية، حيث رفع رصيده إلى 107 أهداف خلال 140 لقاء، من بينها 92 هدفا مع الريال في 89 مباراة خاضها مع الفريق. وأضاف المدافع سيرجيو راموس الهدف الثالث للريال في الدقيقة 61 عبر ضربة خلفية مزدوجة رائعة.

وأعاد الريال بتلك النتيجة، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري الأبطال برصيد 12 لقبا، البسمة إلى وجوه جماهيره مجددا، بعدما شعرت بخيبة أمل كبيرة عقب تعادل الفريق في مباراتيه الأخيرتين بالدوري الإسباني أمام فالنسيا وليفانتي، اللتين شهدتا غياب رونالدو عن الفريق بسبب الإيقاف.

وحقق توتنهام فوزا ثمينا على دورتموند 3 – 1 على ملعب (ويمبلي) العريق بالعاصمة البريطانية لندن.

وتقدم الفريق اللندني مبكرا بهدف حمل توقيع سون هيونغ مي في الدقيقة الرابعة، قبل أن يتعادل أندريه يارمولنكو لدورتموند سريعا في الدقيقة 11.

ولم يهنأ دورتموند بتعادله كثيرا، بعدما أضاف هاري كين الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 15، وواصل نفس اللاعب تألقه وأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 60.