أخبار ليبيا24

لقد تكبد تنظيم داعش الإرهابي الكثير من الخسائر على يد القوات الليبية التي تزداد تصميما ووشدة مع كل هزيمة تحققها على الدواعش ولكن رغم الانتصارات و الانجازات لا يغمض للجيش والقوات الأمنية جفنا ولا تخف عزيمتهم حتى النيل نهائيا من الإرهابيين الدخلاء على أرض ليبيا وشعبها.

رصدت سرية الشرطة العسكرية في سرت خلال الأيام الماضية تحركات لعناصر تنظيم داعش الإرهابي، أثناء تجولهم بسيارتين داخل مدينة هراوة، قبل أن يخرجوا مرة أخرى .

وأكد آمر سرية الشرطة العسكرية في سرت محمد الزدامة، أنه تم إعلان حالة الطوارئ بالمنطقة، مشيراً إلى أن قوات السرية متأهبة للتصدي لأي عنصر إرهابي، ومواجهة أي تمركزات لتنظيم داعش الإرهابي بشكل عاجل.

وقال الزدامة إن القوات تجري حاليًا عمليات رصد وتتبع الدواعش للتعامل معها، موضحاً: “هناك قوة عسكرية جاهزة لمواجتهم بشكل عاجل في حال معرفة مكان تمركزهم».

ومن جهة أخرى, أكد العميد المبروك الفرجاني، من غرفة العمليات العسكرية في سرت، إرسال قوة عسكرية مجهزة إلى بلدة النوفلية لتأمين المناطق المجاورة الواقعة شرق سرت.

وقال الفرجاني إن القوة العسكرية مجهزة بكامل الآليات العسكرية والأفراد والعتاد ومهمتها تأمين مناطق هراوة وأم القنديل والنوفلية وبن جواد والوادي الأحمر إلى سلطان شرق سرت، وإعادة تمشيط هذه المناطق بعد ظهور عناصر من تنظيم داعش الإرهابي فيها”.

وأشار العميد من غرفة العمليات العسكرية في سرت إلى أن سلاح الجو سيتولى أيضًا رصد أية تحركات لعناصر التنظيم الاجرامي إلى جانب مهمة القوة.

وأكد مصدر عسكري في بلدة بن جواد وصول القوات الخاصة (الصاعقة) إلى مدينة رأس لانوف ومشارف بن جواد بكامل عتادها وآلياتها.

وقال المصدر إن القوات الخاصة وصلت بتعليمات من القيادة العامة للجيش، وإنها تنوي التقدم إلى هراوة لكي تتصدى لأي وجود إرهابي في المنطقة.

وأكد مصدر في غرفة العمليات العسكرية التابعة للجيش أن قوات الجيش تتحرك نحو هراوة والوادي الأحمر في مدينة سرت، فيما كشف مصدر عسكري في سرت أن قوات عملية «البنيان المرصوص» تمركزت بالكيلو 30 شرق المدينة.

وفي السياق، توقفت الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت لشركتي «المدار» و«ليبيانا» على مناطق النوفلية ورأس لانوف والبريقة والسدرة, وأرجع مصدر غرفة عمليات الجيش التوقف لأسباب أمنية.