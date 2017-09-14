أخبار ليبيا 24 – خاص

حذرت الرائد منصورة حسين من البحث الجنائي طبرق، اليوم الخميس، من شبكات الدعارة التي تديرها مزينات النساء الأجنبيات بالمدينة .

وذكرت الرائد بالبحث الجنائي طبرق لـ “أخبار ليبيا 24” أن شبكات الدعارة المنتشرة بالإحياء العشوائية بالمدينة يديرها أجانب من النساء والرجال، محذرة النساء من مزينات النساء الأجنبيات والتي تدير هذه الشبكات المشبوهة.

وطالبت بإغلاق محلات تزيين النساء التي تديرها النساء الأجنبيات وخاصة، مؤكدة أنه بعد التحري والتحقيق لديهم معلومات أن المزينات تساهم وتشارك في هذه الشبكات المشبوهة .

وكشفت منصورة – عن بعض الأحياء العشوائية وكذلك المنطقة الصناعية والتي بها أوكار مشبوهة وأن كل المعلومات متوفرة لدى البحث الجنائي وسوف تتم المداهمة في الوقت المناسب .

كما حذرت من النساء المتسولات غير الليبيات وبعد مراقبتهن أتضح أن الكثير منهن تمارس الدعارة من خلال ترك أرقام هواتفهن للشباب.

وأشارت إلى أن هذه الشبكات تشكل خطراً حقيقياً على المجتمع وخاصة الشباب وتتسبب في نشر الأمراض الخطيرة والفتاكة وخاصة نحن مجتمع إسلامي متماسك، داعية الحكماء في طبرق بالتدخل لرفع الغطاء عن الليبيين المتعاونين مع هذه الشبكات .