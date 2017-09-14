قال رئيس وكالة النقل البحري في جورجيا التابعة لوزارة الاقتصاد في جورجيا، ماموكا أخالادزي، إن ثلاثة بحارة جورجيين، من بينهم قبطان، محتجزين في ليبيا.

و أضاف أن ثلاثة بحارين تم إحتجازهم بالإضافة إلى 9 أخرين على متن سفينة تركية تحمل العلم التنزاني في 30 من أغسطس الماضي .

وقال أخالادزي أن السلطات الجورجية علمت بالأمر عن طريق أسرة أحد البحارة المحتجزين و ان إحتجازهم جاء بحجة التهريب و لا يوجد لدى الوكالة الجورجية معلومات مؤكدة حول السبب الحقيقي و أن وكالة النقل البحري تجري تحقيقاً بالتعاون مع وزارة الخارجية الجورجية .

فيما قال الناطق باسم القوات البحرية الليبية، العميد بحار أيوب قاسم أن السفية التركية المسماة أماري كانت تنقل 1.6 ألف لتر من الوقود المهرب و تم تعقبها لعدة أيام قبالة السواحل الليبية .

وذكرت وزارة الخارجية الجورجية انها تحاول الحصول على تفاصيل من السلطات الليبية حول الحادثة و مصير البحارة الجورجيين .