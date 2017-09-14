أخبار ليبيا 24 – خاص

رغم أنه لم يمر على منافسات مسابقة الدوري الليبي الممتاز، سوى جولتين فقط، إلا أن ظاهرة استقالات المدربين واعتذاراتهم تكررت في أكثر من مناسبة.

حيثُ قدم مدرب الشط أكرم الهمالي، استقالته من تدريب فريقه، بعد أن خسر مرتين متتاليتين، جاءت الأولى على يد أقوى فرق المجموعة الثالثة، الاتحاد، بثنائية نظيفة، ومن ثم هزيمة ثانية من السويحلي بهدفين لهدف، ليتذيل الشط مجموعته بصفر من النقاط.

وذكرت مصادر من نادي الشط أن المدرب قدم استقالة عبر مكالمة هاتفية.

وفور تقديم الهمالي استقالته، كلفت إدارة النادي المدرب المساعد رضا التركي، بقيادة الفريق في المرحلة المقبلة لمسابقة الدوري.

القرضابية يستعين بالحداد

وبعد أن خسرت القرضابية الجولة الأولى أمام الأنوار بملعب سبها البلدي، قدم إسماعيل بكوري استقالته، لتقرر إدارة النادي السبهاوي تعيين المدرب الوطني، أحمد الحداد، ليقود الفريق لخطف نقطة ثمينة بالتعادل أمام النجمة بنتيجة (2-2)، على ملعب شهداء بنينا في الجولة الثانية.

وكان رئيس اللجنة التسييرية لنادي القرضابية، أحمد حبيب، ذكر في تصريحات سابقه، أن إنهاء التعاقد مع المدرب إسماعيل بكوري كان بالتراضي، وتم تكليفه بالعمل مع أحد الفرق بالنادي.

التومي يعتذر وجبارة يعود

وعقب جولتين مع الاتحاد المصراتي في الدوري الليبي، اعتذر التونسي زياد التومي عن مواصلة عمله مع الفريق، بسبب ظروف عائلية.

وقاد التومي الاتحاد المصراتي في مباراتين، انتهت الأولى بالتعادل السلبي مع الأولمبي على ملعب مصراتة، وخسر الثانية أمام الاتحاد بنتيجة (1-2)، ليترك الفريق في المركز الخامس بنقطة وحيدة.

واعتذار التومي جاء بعد عودة المدرب الأسـبق للفريق، الـتونسي لطفي جبارة، والذي سبق وأن ترك مهمته قبل انطلاق الدوري لظروف عائلية.

تعادل النجمة يجبر بوشعالة على الاستقالة

خسارة النجمة أمام أهلي بنغازي بثلاثية في الجولة الأولى، وتعادله بطعم الهزيمة مع القرضابية في الثانية، أجبرت المدرب الشاب فيصل بوشعالة على الاعتذار عن إكمال المشوار مع النجمة.

وأرجع بوشعالة الاعتذار لعديد الأسباب، أبرزها ظروف النادي وعدم وجود ملعب للتدريب.

وفور استقالة بوشعالة تعاقدت إدارة النجمة مع الشاب ميكائيل ليقود الفريق، في أول تجربة له بالدوري الممتاز.

الشوشان بديلاً للشريف مع المحلة

إدارة المحلة تعاقدت مع المدرب سعيد الشوشان لقيادة فريق كرة القدم بالدوري الممتاز، بعد إقالة عطية الشريف لسوء النتائج، خاصة بعد الخسارة الكبيرة أمام أهلي طرابلس برباعية.

ويعد الشوشان صانع أمجاد المحلة، فالمدرب سبق وأن قاد الفريق لاعتلاء منصات التتويج مرتين، إضافة إلى قيادته لتحقيق لقب السوبر المحلي.