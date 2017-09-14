حذرت وزارة الخارجية المصرية مجدّدا المصريين من الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا ومن الانسياق وراء الشبكات التي تقوم بتسفيرهم عبر الصحراء.

ويأتي هذا التحذير بعد انتشال جثث متحللة لمهاجرين مصريين في صحراء جنوب طبرق.

وقد دعت السلطات المصرية مواطنيها إلى تفادي عمليات الهجرة غير شرعية التي تعرّض حياتهم للخطر، كما طلبت أيضا من المصريين المقيمين في ليبيا توخي أقصى درجات الحيطة و الحذر والابتعاد عن مناطق التوتر والاشتباكات.