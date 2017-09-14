استغل عدد من اللصوص في ولاية فلوريدا الأمريكية المتضررة اعصار ايرما ليقوموا بنهب محال تجارية في لحظات وثقتها مقاطع فيديو وأثارت هذه المشاهد صدمة الأميركيين وغضبهم.

واقتحم اللصوص حسب ما أظهرته مقاطع الفيديو مخازن بعض المحال التجارية وحملوا ما استطاعوا حمله من البضائع التي كانت بداخلها.

وقال الضابط في الشرطة ريك ماغليون : “ليس أمرا جيدا أن تدخل السجن بسبب زوج من الأحذية الرياضية، فقد كان حريا بك أن تبقى في منزلك وتعتني بهؤلاء الذين تحبهم”.

وانتقد آخرون عمليات النهب وأداء الشرطة على حد سواء، لعدم قدرتها على ضبط الأوضاع التي خرجت عن السيطرة.

وأعرب عدد منهم عن غضبهم إزاء النهب، عوض أن يساعدوا الولاية التي تمر بأوضاع عصيبة، وذهب بعضهم حد المطالبة بإطلاق النار على اللصوص والمطالبة بنشر أسمائهم على الملأ وفضحهم.

ووصفت إحدى المغردات على تويتر السرقات بـ”الإفلاس الأخلاقي”.