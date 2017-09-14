يعقد وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا ومصر والإمارات العربية المتحدة اجتماعا يومي 13 و 14 من الشهر الجاري في لندن لمناقشة الأزمة الليبية والمشكلة الكورية الشمالية.

وأبلغت وزارة الخارجية البريطانية الدول الخمس الأخرى بجدول أعمال الاجتماع. وشدد البرنامج على ضرورة دعم جهود الأمم المتحدة من خلال مهمتها في ليبيا التي يقودها غسان سلامة الذي يحضر الاجتماع.

وأوضح جدول الأعمال أن الاجتماع ينبغي يتناول سبل دعم المؤسسات الرسمية المرتبطة بنتائج الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه في الصخيرات في ديسمبر 2015. وشددت الخارجية البريطانية على عدم تقديم أي دعم عسكري لأي جماعات عسكرية في ليبيا خارج إطار الإتفاق السياسي .

و جاء في إعلان جدول الأعمال إن السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا هو تعديل الاتفاق السياسي، و أضافت وزارة الخارحية البريطانية يجب ألا يكون هناك حد زمني لصلاحية الاتفاق السياسي.

و جاء أيضا في جدول الاعمال ان الاتفاق السياسى،هو الحل الوحيد للازمة الليبية و التحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

كما أكد على أن القيادة المدنية يجب أن تقود المؤسسة العسكرية الرسمية من أجل حماية الديمقراطية الجديدة في ليبيا.

و الجدير بالذكر أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون صرح بإن اجتماع لندن سيقيد أنشطة الدول الإقليمية التي تدعم الفوضى في ليبيا.

وسوف يتم في الاجتماع الإستماع لمقترح سلامة بشأن الوضع في ليبيا ومحادثاته مع مختلف الفصائل في ليبيا والمنطقة.