دعا الوزراء العرب بجامعة الدول العربية الأمم المتحدة الى الافراج عن الاموال الليبية حتى يتمكن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعوم من الامم المتحدة من تمويل الخدمات التى يحتاجها الشعب الليبى.

وخلال الاجتماع الذي عقد بمقر الجامعة بالعاصمة المصرية القاهرة اكد الوزراء مجددا دعمهم للاتفاق السياسى الليبى والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني باعتباره السلطة الشرعية للبلاد.

وناقش الوزراء أيضا الحوار السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لبدء عملية السلام ومساعدة ليبيا على الانتقال من الفوضى للسلام والإستقرار .

وحضر وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة الإجتماع و أجرى العديد من اللقاءات مع رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي ووزير الخارجية المصري سامح شكري.

وسيحضر سيالة مؤتمر لندن الذى يضم ست دول حول ليبيا اليوم مع ممثلين عن كل من الامارات العربية المتحدة وايطاليا وفرنسا والولايات المتحدة.