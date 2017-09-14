أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن قسم البحث الجنائي بمدينة طبرق، من القبض على شبكة تسول تتكون من نساء يحملن الجنسية المصرية داخل المدينة.

وقال رئيس القسم عقيد فتحي أمرايف لـ”أخبار ليبيا 24″، إن رجال البحث الجنائي قبضوا على عدد من المتسولات المصريات داخل المدينة، وبعد التحقيق معهن أتضح أنها شبكة تسول تدار بعناصر من الليبيين، وهي التي تدير هذه الشبكات والتي تجني من خلفها مئات من الدنانير يوميًا، تصل إلى 500 دينار للمتسولة الواحدة .

وأوضح أمرايف، أن الشبكة تتكون من نساء مصريات تسللن إلى ليبيا بطرق غير شرعية، وتم تسلل أسر متكاملة تتكون من الزوج والزوجة والبنات والأطفال والتي تحترف التسول يومياً على المفترقات وداخل المدينة .

وأكد أمرايف، أن هنالك حي عشوائي متكامل داخل المدينة تقطنه عشرات العائلات غير الليبيات وتمتهن هذه العائلات التسول، لافتًا إلى استعدادهم لمداهمة هذه الأوكار التي تقوم بإفشاء الفساد داخل المجتمع .

ونوه إلى أن هذه العائلات سيتم ترحيلها فورًا خارج البلاد عن طريق منفذ أمساعد البري .