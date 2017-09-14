قالت الشرطة ووسائل إعلام محلية أن ستة أشخاص تعرضوا لإطلاق نار في مدرسة عليا قرب مدينة سبوكين في واشنطن الأربعاء.

وذكرت امرأة في إدارة شرطة سبوكين أن الضباط قاموا بالرد على إطلاق نار في مدرسة فريمان العليا في روكفورد بواشنطن رافضة القول ما إذا كان هناك أي إصابات. ولم تفصح كذلك عن اسمها.

وأفادت صحيفة ذا سبوكسمان ريفيو نقلا عن متحدثة باسم مستشفى محلي بأن ما يصل إلى ستة أشخاص تعرضوا لإطلاق النار.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الشرطة احتجزت من يشتبه بأنه أطلق الرصاص.

وقالت مستخدمة لموقع تويتر تسمى كريستينا عرفت نفسها بأنها طالبة في المدرسة العليا إنها جرى إجلاؤها بعد إطلاق أربع رصاصات على الأقل.

ونشرت على الموقع صورة لطلاب يتملكهم الخوف خلال جلوسهم على الأرض داخل فصل دراسي.