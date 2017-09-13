أخبار ليبيا24

كم طال انتظار هذه الانتصارات العظيمة على تنظيم داعش الإرهابي وكم صبرت وعانت الشعوب المسلمة التي اليوم تتنفس الصعداء وتسترجع أرضها وتسترد حقوقها من تنظيم إجرامي ارتكب أشنع الانتهاكات ضد المدنيين المسلمين العزل وها هو أخيرا ينال جزائه ويهزم ويطرد من أراضي العراق وسوريا وليبيا.

بعد ثلاث سنوات من إعلانه “دولة الخلافة” المزعومة في مناطق يعيش فيها سبعة ملايين نسمة، سيضطر تنظيم داعش الإرهابي على وقع هزائمه المتلاحقة في العراق وسوريا، إلى اللجوء إلى الصحراء والعودة إلى العمليات السرية.

وكان”داعش الإرهابي انطلق من العراق، وفي نهاية عام 2014 كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد، لكنه اليوم خسر 90 في المئة من المناطق التي كانت خاضعة له ومنها مدينة الموصل التي أعلن منها “الخلافة” المزعومة التي امتدت في العراق وسوريا.

وفي سوريا، أرغم التنظيم الإرهابي على الانسحاب من 60 في المئة من الرقة التي أعلنها عاصمته في الشمال، أمام الهجمات التي شنتها “قوات سوريا الديمقراطية”.

وهو اليوم مهدد في دير الزور، المحافظة الأخيرة الخاضعة لسيطرته في شرق البلاد، إذ أعلن الجيش السوري اختراق الحصار الذي يفرضه التنظيم الإرهابي على مدينة دير الزور منذ سنتين.

وقال المختص في الشؤون السورية في جامعة ليون الفرنسية فابريس بالانش، إن التنظيم الجهادي “بعدما كان يسيطر على نصف أراضي سوريا، لم يبق في يده منها سوى 15 في المئة اليوم”.

وأوضح أنه كان لهزيمته في الرقة التي كانت مع الموصل “رمز” مشروع إقامة “خلافته”، “تأثير كبير على دعاية تنظيم داعش الإرهابي “الدولة الإسلامية”.

وأكد أن وادي الفرات الممتد من محافظة دير الزور حتى القائم في غرب العراق، سيصير “قاعدة لداعش الذي سيعود إلى الاختباء تحت الأرض”.

وقال قادة في قوات الائتلاف الدولي الذي يحارب “داعش” بقيادة الولايات المتحدة، إن ما بين خمسة آلاف و10 آلاف جهادي وقيادي في التنظيم فروا من الرقة لإعادة تجميع صفوفهم في وادي الفرات.