أخبار ليبيا24- خاص

بعد زيارة وزير الدفاع الألماني و نظيره الإنجليزي لليبيا هذا الصيف ، وزير الخارجية الفرنسي لو دريان أيضا زار مدينة مصراتة و التي تعد موطناً لبعض الميليشيات الأكثر نفوذا في ليبيا.

والتقى لودريان الأسبوع الماضي مع أعضاء المجلس البلدي وشخصيات عسكرية مهمة و دار نقاش حول كيفية تقديم فرنسا للدعم العسكري والتقني لقوات مصراتة ومقاتلات الطائرات والقاذفات وتوقيع اتفاق حول صيانتها و تجهيزها و تطوير بعضها .

وبعد أسبوع واحد كشف مصدر مطلع من المجلس العسكري مصراتة عن بعض الجوانب الفنية لهذا الاتفاق.

وأوضح أن الاتفاق الأكثر أهمية هو أن فرنسا سوف تقوم بإصلاح الطائرات القتالية Mi21 و Mi23 والقاذفات التي تتمركز في مطار مصراتة.