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ذكرت تقارير إعلامية أن وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني حظرت التجمعات و المظاهرات بدون تصريح رسمي من الوزارة محذرة من اتخاذ تدابير قانوية ضد من يخالف هذه التعليمات.

وشددت وزارة داخلية الوفاق في تعليماتها على أية مجموعة او كيانات تخطط لمظاهرات بأن يجب عليها أن تتحصل أولاً على إذن الوزارة بحجة أن مثل هذه الأعمال قد تؤدي لزعزعة الأمن و إثارة الفوضى .

يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي فيما يبدو بعد دعوات الناشط السياسي و رجل الأعمال عبدالباسط أقطيط للتظاهر في ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس يوم 25 سبتمبر المقبل للمطالبة بتفويضه لتولي زمام السلطة في ليبيا