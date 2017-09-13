أخبار ليبيا 24 – خاص
صدرت، اليوم الأربعاء، قائمة المرشحين لجائزة القدم الذهبية، التي تقدم للاعبين الأكثر نجاحا، من بين النجوم الذين يزيد عمرهم عن 28 سنة.
وتقدم الجائزة من قبل شركة World Champions Club بالإمارة الفرنسية موناكو، في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وجاءت قائمة المرشحين كالآتي:
1- ليونيل ميسي (برشلونة).
2- كريستيانو رونالدو ريال مدريد).
3- إيكر كاسياس (بورتو).
4- سيرجيو راموس (ريال مدريد).
5- مانويل نوير (بايرن ميونيخ).
6- آرين روبين (بايرن ميونيخ).
7- تياجو سيلفا (باريس سان جيرمان).
8- لويس سواريز (برشلونة).
9- يايا توريه (مانشستر سيتي).
10 أندريا بيرلو (نيويورك سيتي).
وبدأت هذه الجائزة في عام 2003 وفاز بها لاعبون مثل رونالدينيو وإنييستا ودروجبا والظاهرة رونالدو.
وتوج الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون بهذه الجائزة العام الماضي.