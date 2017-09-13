أخبار ليبيا 24 – خاص

صدرت، اليوم الأربعاء، قائمة المرشحين لجائزة القدم الذهبية، التي تقدم للاعبين الأكثر نجاحا، من بين النجوم الذين يزيد عمرهم عن 28 سنة.

وتقدم الجائزة من قبل شركة World Champions Club بالإمارة الفرنسية موناكو، في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.