أخبار ليبيا24- خاص

بحثت النقابة العامة لمعلمي ليبيا أمس الثلاثاء في مدينة المرج عديد الأمور التي تهم المعلم و تنهض بمستواه ودعمه بكافة الوسائل.

واستعرض خلال الاجتماع برئاسة رئيس النقابة عبدالنبي النف ووكيل النقابة العامة محمد الفلاح و الأعضاء عن المنطقة الغربية و الجنوبية و الشرقية و الوسطى المقترح المقدم لمجلس النواب القاضي برفع مرتبات المعلمين و توفير التأمين الصحي للمعلم و حمايته من أي اعتداء يحدث له .

الجدير بالذكر أن النقابة العامة للمعلمين أمهلت في وقت سابقا أصحاب القرار مهلة حتى العاشر من سبتمبر للموافقة عى مقترح النقابة بشأن حقوق المعلمين و في حال الرفض سوف تتخذ إجراءاتها التصعيدية بالخصوص .