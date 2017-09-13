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قدم المتحدث باسم القوات المسلحة العميد أحمد المسماري شرحًا وافيًا لنائب وزير الخارجية الروسية المبعوث الخاص للرئيس بوتن للشرق الأوسط و أفريقيا ميخائيل بوجدانوف عن حرب القوات المسلحة للإرهاب في ليبيا.

وناقش المسماري و بوجدانوف في مقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو العلاقات الروسية الليبية وملفات أخرى تخص القوات العربية الليبية المسلحة.

ومن جانبه أكد نائب وزير الخارجية الروسية خلال اللقاء الذي حضره السفير الروسي لدى ليبيا و مدير الإدارة العربية في الخارجية الروسية و مدير مركز الاستشراق للدراسات الاستراتيجية أن القوات المسلحة العربية الليبية هي حصن الدولة الليبية.