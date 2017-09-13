أخبار ليبيا24- خاص

شدد المراقب المالي العام لوزارة التعليم في الحكومة الليبية المؤقتة مجدي عقيلة على المراقبين الماليين في الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة، والمراقبين الماليين في قطاعات التعليم بالمناطق عدم التعامل مع محمد التواتي بصفته رئيس للاتحاد العام لطلبة ليبيا.

وقال عقيلة إن هذا الخطاب جاء إشارة إلى كتاب رئيس مجلس وزراء والمحال إلينا بكتاب وكيل وزارة المالية والتخطيط، بشأن الإبلاغ عن عدم صحة صدور الكتاب الذي حمل رقم (107) عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن اعتماد انتخاب المذكور رئيس للاتحاد العام لطلبة ليبيا .