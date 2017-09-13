أخبار ليبيا24- خاص

قفز فريق المدينة للمركز الثاني في المجموعة الرابعة للدوري الليبي لكرة القدم بعد أن نجح في تحقيق فوز ثمين على حساب نظيره المحلة في إطار الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم في المباراة التي جمعت الفريقين الثلاثاء على أرضية ملعب الأكاديمية في جنزور .

افتتح أبناء محمد إسماعيل التسجيل مبكراً عن طريق اللاعب المتألق يحيى الزليطني في الدقيقة 3 و من علامة الجزاء وضاعف مهاجم الفريق الجديد المعتصم بوشناف الغلة للحواته في الدقيقة 60 من زمن الشوط الثاني .

وزادت هذه الخسارة من متاعب فريق المحلة الذي واصل تذيلة لترتيب فرق المجموعة الرابعة بالخسارة الثانية على التوالي فيما تقدم المدينة للمركز الثاني برصيد 4 نقاط خلف الخمس متصدر المجموعة .