أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش رئيسا الأرجنتين والباراجواي، ماوريسيو ماكري وهوراسيو كارتيس، على الترتيب، إمكانية استضافة البلدين بمشاركة أوروجواي، مونديال 2030.

واجتمع ماكري وكارتيس في مقر الحكومة الأرجنتينية، بحضور رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية، ورئيس اتحاد باراجواي للكرة، روبرت هاريسون، ونظيره رئيس الاتحاد الأرجنتيني، كلاوديو تابيا.

وذكرت مصادر، أن رئيس الأوروجواي تابري فازكيز، قد يجتمع مطلع تشرين أول/أكتوبر المقبل مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، السويسري جياني إنفانتينو، من أجل دعم موقف الدول المذكورة لاستضافة للمونديال.

وتسعى الدول الثلاث، إلى تعزيز ملف ترشحها لاستضافة كأس العالم 2030، لتكون فرصة للاحتفاء بالذكرى المئوية لأول مونديال في التاريخ، والذي أقيم في العاصمة الأوروجوايانية مونتفيديو عام 1930.

وكانت أوروجواي هي أول من أثارت فكرة استضافة مونديال 2030 قبل 10 سنوات، قبل أن تتخذ هذه الفكرة شكل أكثر جدية بانضمام الأرجنتين، التي شكلت لجنة ثنائية مع أوروجواي، تعمل على تدعيم موقف البلدين في هذا.