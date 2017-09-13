أخبار ليبيا24- خاص

جدّد مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية في مطار بنينا الدولي أسامة بن منصور دعوته لكافة الشركات والجهات العاملة في المطار بضرورة الالتزام التام والتقيد بالتعليمات والضوابط الصادرة عن إدارة المطار لضمان سير العمل بالصورة المطلوبة .

وحذّر بن منصور من تجاهل هذه التعليمات ، كما حذّر من عواقب استمرار عدم النظر بجدية لمطار بنينا الدولي ودعمه بالصورة المطلوبة ، وعدم حل المشاكل العالقة.

وأشار إلى أن بعض هذه المشاكل تمتثل في عدم صرف مرتبات موظفي الشركة الليبية للخدمات الأرضية لأكثر من سبعة عشر شهرا ، وكذلك عدم توفير الأجهزة و المعدات المطلوبة طبقا للمعايير والمواصفات الدولية.

وأكد مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية أنه في حال استمرار تجاهلها قد تؤدي للأسف إلى شل الحركة في المطار وبالتالي توقف الحركة الجوية.

وطالب بن منصور من الجهات المسؤولة الدعم الجدي والفعلي للمطار ، وصرف التفويضات المالية اللازمة لضمان توفير متطلبات العمل اليومية .

وذكر أن هذه التفويضات ليست غاية في حد ذاتها بالنسبة لإدارة المطار، وإنما هي وسيلة لتوفير وتغطية متطلبات العمل بشكل عام.