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ذكرت وسائل إعلام روسية أن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد أمعيتيق سيزور موسكو اليوم الأربعاء لإجراء محادثات مع عدد من المسؤولين الروس .

و ذكرت صحيفة كومرسانت الروسية أن معتيق سيبدأ زيارته الرسمية لمدينة غروزني في جمهورية الشيشان الروسية حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس الشيشاني رمضان قديروف و ليف دينقوف رئيس مجموعة الاتصال الروسية حول ليبيا.

وأوضحت الصحيفة الروسية أنه من المتوقع أن ينتقل أمعيتيق بعدها إلى العاصمة الروسية موسكو حيث سيلتقي بنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

وأضافت الصحيفة أن من أهداف زيارة أمعيتيق هو التحضير لزيارة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج المرتقبة للعاصمة الروسية موسكو .