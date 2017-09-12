أخبار ليبيا24- خاص

حددت لجنة تنظيم المسابقات في الاتحاد الليبي لكرة القدم تاريخ 13 سبتمبر موعداً لقرعة الدوري الليبي الدرجة الأولى لكرة القدم وستقام القرعة على تمام الساعة 6 في فندق باب البحر في العاصمة الليبية طرابلس.

كما

وحددت اللجنة في مراسلة لأندية الدرجة الأولى تاريخ 1 أكتوبر المقبل موعداً لانطلاق المسابقة بشكل رسمي، وستشارك في الدوري الليبي لكرة القدم فرق الدرجة الأولى 33 فريق.

وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم قد وضع مسبقاً آلية مسابقة الدوري الليبي لفرق الدرجة الأولى حيث قسم الفرق المشاركة إلى 6 مجموعات بنظام المناطق المتقاربة .

وجاء تقسم المجموعات على النحو التالي:

ضمت المجموعة الأولى 5 فرق من المنطقة الجنوبية وهي :

النهضة ، المهدية ، الأمل ، الهلال ، المهاري.

وضمت المجموعة الثانية 6 فرق من الجبل الأخضر وهي:

المختار- البرانس – الصداقة – الأفريقي – القيروان – نسور مرتوبة.

أما المجموعة الثالثة فضمت 7 فرق من منطقة بنغازي وخليج سرت وهي:

صقور الخليج – بنغازي ج – نجوم بنغازي – شمال بنغازي – الوحدة العربية – المروج – وفاق أجدابيا.

وفي المجموعة الرابعة تضم فرق منطقتي مصراتة وطرابلس وهي:

الشموع – التصدي – اليرموك – النصر زليتن – الجمارك.

و ضمت المجموعة الخامسة التي ضمت 5 فرق من طرابلس وهي:

بومليانة – الظهرة – اتحاد الشرطة – المجد – أبو سليم.

فيما ضمت المجموعة الأخيرة والسادسة فرق وفاق صبراتة – المستقبل – الجزيرة – خالد بن الوليد – أساريا