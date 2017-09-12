أخبار ليبيا24

ضبط عناصر شرطة مرور البريقة شخص تشادي الجنسية يحمل مستندات ليبية مزور قادماً من مناطق الجنوب .

وقال رئيس وحدة المرور والتراخيص البريقة رائد صالحين محمد المقريف إنه خلال حملة تفتيش للمركبات الآلية تمكن عناصر المرور من ضبط شخص تشادي يحمل مستندات ليبية، وبرفقته شخص ليبي .

وأضاف المقريف أنه عند استجواب المعني بشكل مبدئي، وصاحب السيارة الليبي، قال الشخص الليبي إن التشادي هو شخص ليبي الجنسية وتربطه به صلة قرابة من جهة الأم .

وأوضح رئيس الوحدة أنه تمت إحالة المعنيين إلى نقطة التحقيق واتضح أن الليبي كان يشهد زوراً مع الشخص التشادي، منوهاً إلى أن الشخص الليبي لاتربطه أية علاقة بالشخص الآخر “التشادي” .

وأشار المصدر إلى أن التشادي اعترف بدفع مبلغ مالي وقدره “450” دينار ليبي مقابل حصوله على المستندات الليبية المزورة .