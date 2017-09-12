أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المدير التنفيذي لنادي الصقور عبدالسلام الناجي إن النادي سيرفع قضية على الاتحاد الليبي لكرة القدم للظلم الذي وقع عليه من الاتحاد وإعطائنا حقنا في الصعود إلى الدرجة الأولى.

وأضاف الناجي في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ نحن نطالب بأحقية النادي في الصعود إلى مصاف الدرجة الأولى بعد صدور القرار رقم 6 لسنة 2017 الصادر من الاتحاد الليبي لكرة القدم .

وأوضح المدير التنفيذي أن التصويت من قبل المكتب التنفيذي الحالي على قرار الصعود غير قانوني وصدر من الاتحاد العام لكرة القدم السابق وفق تفويض من الجمعية العمومية لرئيس الاتحاد العام بإصدار القرار .

وأفاد الناجي أن الاجتماع والتصويت على القرار يعتبر باطل ولايحق للمكتب التنفيذي الحالي بإلغاء قرار الإتحاد السابق وإلغاء القرار لايتم إلا من الجمعية العمومية أعلى سلطة في كرة القدم .

وأشار المدير التنفيذي إلى أن انقضاء المدة القانونية للطعن على القرار حسب نصوص لائحة لجنة الطعون 72 ساعة، والقرار يعتبر محصن بحكم القانون الليبي وإنقضاء 60 يوم في عدم الطعن فيه وأصبح صحيح واجب تنفيذه وهو قرار إداري لاتمانع الفيفا في اللجوء إلى القضاء في هذه الحالة .