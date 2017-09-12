أخبار ليبيا ص4 – خاص

قام مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا بتوصيل الإمداد الطبى العاجل إلى سبها والمتمثل فى عدد عشرة مجموعات طوارىء صحية وعدد دوائية ومعدات طبية أساسية.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية فى ليبيا ورئيس بعثتها سيد جعفر حسين إن المجموعة الواحدة مصممة لتغطى الاحتياجات الصحية لعشرة آلاف مواطن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

وأضاف جعفر أن المنظمة قامت بتوصيل عشر مجموعات لمركز سبها الطبى لعلاج الإصابات يمكن استخدامها لعلاج أكثر من ألف إصابة متوسطة وخطيرة.

وأوضح أن المنظمة تؤكد المنظمة التزامها المستمر بدعم الاحتياجات الصحية الإنسانية فى ليبيا، مثنية على الدعم المالى المقدم من صندوق المساعدة الإنسانية والحماية المدنية التابع للاتحاد الأوروبى.