أخبار ليبيا24

جاء الدواعش الإرهابيين باسم الإسلام فنسيوا أن يضطلعوا على تعاليمه وفشلوا في تطبيق قيمه فاقترفوا أبشع الجرائم بحق المسلمين الأبرار الذين سرعان ما استنكروا هذا التنظيم الإرهابي الذي لا يمت للإسلام بصلة وحاربوه للحفاظ على كرامتهم وسيادة أوطانهم وحقهم بخيرات أرضهم.

قال مصدر محلي في منطقة الوادي الأحمر شرق هراوة إن ثلاثة أشخاص كانوا في طريقهم إلى بن جواد، خطفوا في نقطة تفتيش وهمية.

وأوضح المصدر أن عناصر داعش الإرهابي هم وراء عملية الخطف ونقلوهم إلى مكان مجهول، مضيفًا أن من بين المخطوفين مواطنًا من سكان الوادي الأحمر، وأن الآخرين من بن جواد، وجميعهم طلبة جامعيون.

وكشف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية عميد أحمد المسماري عن وجود معلومات مؤكدة تفيد بنقل عناصر من تنظيم داعش الإرهابي من سوريا والعراق إلى ليبيا فيما يتم نقل عدد آخر منهم إلى مجموعات بوكو حرام في نيجيريا والغابات بجنوب السودان.

وأوضح المسماري – خلال استضافته في قناة الحرة – بأن خطر تنظيم داعش الإجرامي لا يهدد ليبيا فقط بل العالم بأسره وعلى وجه الخصوص دول الجوار وأوروبا بصفة عامة فيما يوجد من يدير العمليات الرئيسية لجماعات التنظيم المارقة ويساعدها في التنقل والوصول إلى أماكن أخرى غير المدن التي سينتقلون منها مبيناً بأن الخشية تكون من الحدود الجنوبية خاصة مع السودان لكونها مفتوحة وفيها خطوط وعصابات إجرامية تساعد في عمليات النقل.

من جهته, نفى عميد بلدية القرضة الشاطي، حسن معتوق، ما تداوله بعض صفحات التواصل الاجتماعي على موقع «فيسبوك» بأنَّ تنظيم داعش الارهابي يقيم استيقافًا قرب منطقة القرضة 100 كلم شمال سبها.

وقال معتوق: “لا صحة للأنباء المتداولة حول قيام أربع سيارات تحمل أعلام داعش بتمركز استيقاف في زراعي القرضة».

ولا يزال الشعب الليبي يتذكر تماماً الجرائم البشعة التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي على الأراضي الليبية وبحق المجتمع الليبي المسلم الشريف، ولا يزال الليبي يتذكر ارتكابات تنظيم داعش الإرهابي الوحشية ، وكيف سرق ممتلكات المواطنين ، واستخدم الأجانب كموارد بشرية و تركهم لمصيرهم عندما أجبر أفراده على الفرار و الخروج من المناطق اللليبية نحو المناطق الصحراوية وصولا إلى التخبط الأعظم الذي مني به بعد ملاحقتهم في المناطق الصحراوية التي هربوا نحوها.