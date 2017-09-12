أخبار ليبيا24

اعتمد تنظيم داعش الإرهابي اللجوء إلى عدة طرق بائسة لمحاولة التعويض عن الخسائر المتتالية التي يتكبدها من حيث الرجال والعتاد والأراضي والموارد، بعدما كان دور المرأة يقتصر على الاهتمام بالمقاتلين وتلبية حاجاتهم الغذائية وشهواتهم الجنسية ها هي اليوم تترقى من جارية تباع وتشترى إلى ركن رئيسي تجز وتخوض معارك خاسرة.

كشف تحليل حديث، أن تنظيم داعش الإرهابي بات يزج أكثر فأكثر بالنساء إلى معترك القتال، بعدما فقد كثيرا من عناصره الرجال في المعارك الأخيرة.

وأوضح التحليل الذي أجرته شركة “IHS Markit” البريطانية أن ما قام به داعش الإرهابي يشكل تغييرا كبيرا، لاسيما أن للتنظيم الإرهابي نظرة متشددة وضيقة تجاه أدوار النساء، كما يؤكد أزمة داعش وما تعانيه من نقص عددي.

ويواجه تنظيم داعش هجمات قوية في الرقة شمالي سوريا وفي مدينة تلعفر غرب العراق، مما أثر على عائداته والأراضي التي يسيطر عليها، فيما لا يبرز أي احتمال لأن يستعيد داعش تلك المناطق، بحسب التحليل.

ووفقاً لتلك الدراسة، فإن الاستعانة بالنساء جرى بعد مصرع الكثير من إرهابيي داعش، والمتطرفين يحاولون تدارك ما تكبدوا من خسارة.

وسبق لتنظيم داعش الإرهابي أن استخدم النساء في تنفيذ هجمات انتحارية، فخلال خوض معركة الموصل مثلا نفذت النساء 40 % من الهجمات الانتحارية.

لكن التحليل يوضح أنه لم يتبين بعد ما إذا كانت النساء يطلبن بأنفسهن تنفيذ تلك العمليات الانتحارية والدخول إلى أرض المعركة أو أن التنظيم هو الذي يزج بهن.

واعتاد داعش في البداية إسناد أدوار ثانوية ومهينة للنساء، فضلا عن تحويلهن إلى مستعبدات جنسيات لدى المسلحين إلى جانب بعض أعمال السخرة، وها هم اليوم الدواعش المحاصرون يدمجون النساء في وحدات مسلحة، أملا في زيادة عددهم بعدما ضاق الخناق عليهم.

وتكونت طليعة تلك النساء المقاتلات بين صفوف داعش الإرهابي في الموصل إبان دخول القوات العراقية لتحرير المدينة من قبضة التنظيم.

ولم يسبق أن لعبت المرأة دورا في صفوف تنظيم داعش الإرهابي سوى كونها “مطية” لإشباع شهوة مقاتليه، إضافة إلى دورها في الجهاد الإلكتروني إذ ينشطن في الدعاية للتنظيم على المواقع الاجتماعية.

وأوضحت تقارير سابقة أن 100 فتاة وامرأة ألمانية انتقلن العام الماضي إلى داعش، وتتراوح أعمارهن بين 16 و27 عاما، وأن غالبية النساء الغربيات اللاتي سافرن إلى مناطق سيطرة التنظيم من بريطانيا وهولندا وفرنسا والنمسا.

وذكرت تلك التقارير أنه في المجمل هنالك 550 امرأة من دول غربية انضممن إلى داعش منذ بداية العام الحالي، ويقمن بالدعاية للتنظيم على شبكة الإنترنت، والآن أصبحن في صفوف المقاتلين على الجبهات الأمامية من القتال.