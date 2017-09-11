أخبار ليبيا 24 – خاص

خاطبت إدارة نادي الصقور رئيس لجنة المسابقات العامة بالإتحاد الليبي لكرة القدم بكتاب لإستثناء فريق دارنس لكرة القدم باللعب على ملعبه، بعد أن أصدرت الجمعية العمومية لنادي الصقور كتاباً في السابق بمنع اللعب على ملعب النادي من كل الفرق التابعة للإتحاد الليبي لكرة القدم إحتجاجاً على عدم تفعيل قرار صعود الصقور إلى الدرجة الأولى .

وجاء في الكتاب بأن إدارة نادي الصقور تعاطف مع نادي دارنس وقد أبدى موافقته للعب فريق دارنس لمبارياته في الدوري الممتاز على ملعب نادي الصقور بطبرق .

كذلك تدريبات الفريق وذلك تقديراً لظروف النادي وماتمر به مدينة درنة من أحداث وحرصاً من نادي الصقور على مشاركة دارنس في مسابقة الدوري الممتاز .