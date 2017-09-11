أخبار ليبيا 24 – خاص

باشرت اللجنة المشكلة بالقرار رقم 132 لسنة 2017 الصادر من المؤسسة الوطنية للنفط، أعمالها بمدينة طبرق لقبول ملفات الطلبة الجدد المتقدمين لمعهد النفط للتأهيل والتدريب والمركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية بالزاوية.

وذكر مراسل “أخبار ليبيا 24” أن أعمال هذه اللجنة ستنتهي في السابع من شهر سبتمبر الجاري وقد تقدم إلى الآن 85 طالب.

وكانت شروط القبول المطلوبة للطلبة المتقدمين أن يكون من الجنسية الليبية وأن يكون متحصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام 2016 – 2017 .

كما جاء في الشروط أن يكون المتقدم ناجحاً من الدور الأول بتقدير عام لايقل عن جيد وأن لاتقل درجته في العلوم والرياضيات عن 65% ومن هذا الشرط المتحصلين على تقدير عام جيد جداً وممتاز وأم يكون من مواليد 2000 – 2001 – 2002 .

وأن يجتاز المقابلة التحريرية والمقابلة الشخصية بنجاح وأن تثبت لياقته الصحية حسب الكشف الطبي، بالإضافة إلى أن يتعهد ولي الأمر بتدريب أبنه ودراسته بأي مكان يحدد له كذلك مكان العمل الذي يحدد له في المواقع النفطية .