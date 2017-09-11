أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن المركز الإعلامي لنادي الأهلي طرابلس، اليوم الاثنين، عن تعرض لاعب الفريق انيس سلتو لاصابة حادة خلال مشاركته الثلاثاء الماضي في لقاء المنتخب الليبي ونظيره الغيني لحساب الجولة الرابعة من تصفيات كاس العالم روسيا 2018 .

وخضع سلتو الى فحوصات دقيقة اثبتت اصابته بقطع في الرباطي الصليبي مما سيفرض عليه الخضوع لعملية جراحية بالتالي الابتعاد عن الميادين لمدة طويلة تصل إلى 6 أشهر.