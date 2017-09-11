أخبار ليبيا 24 – خاص

اندلع حريق كبير مساء اليوم الإثنين في غابات عدة في مناطق الجبل الأخضر بسبب اشعال النيران في أكوام القمامة المتكدسة منذ فترة .

وقال أحد الشهود إن الحرائق اندلعت في مناطق الوسيطة وغابة سيدي الحمري، لافتاً إلى أنه بسبب ارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح القبلي ساعد في انتشار التيران بشكل سريع جداً .

وأضاف الشاهد إلى أن المنطقة التي اشتعلت تقع بين منطقة “ترت” و”لملودة” والتي تبعد عن بلدية القبة بـحوالي ” 12 كلم” تقريباً، وكانت عبارة عن أرض فضاء واستخدمها المواطنين لرمي القمامة نتيجة إغلاق مكبات القمامة بمنطقة القبة.

ونفي الشاهد الأخبار المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن اشتعال النيران نتيجة ما تشهده المنطقة من ارتفاع في درجة الحرارة ورياح القبلي .

ولفت إلى أن إخماد النيران شاركت فيها رجال الدفاع المدني من مدينة بنغازي، نظراً لوجود سيارة إطفاء واحدة في المنطقة.

وقال المصدر إن بلدية القبة تشكوا من تكدس القمامة، نتيجة توقف مستخدمي شركة الخدمات العامة عن العمل جراء عدم تلقي رواتبهم منذ حوالي 24 شهر .