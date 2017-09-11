أخبار ليبيا 24 – خاص

وقع الكاتب والناقد الليبي معتز بن حميد، عقد روايته “رسائل الفردوس” مع المكتبة العربية للنشر والتوزيع لصاحبها ومديرها الكاتب والروائي المصري جمال عبد الرحيم.

وحسب ما ذكرته المكتبة العربية أن الرواية ستصدر قريبا مع منشوراتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2018.

وستتكفل المكتبة العربية للنشر والتوزيع بإصداره ونشر على نفقتها؛ بعد الاتفاق مع الكاتب.

كما ستصدر لها على نفقتها أيضا مطلع هذا العام حوالي 20 عمل إبداعي تم اختيارها ضمن 200 كتاب قدمه المبدعين العرب إليها، بالإضافة إلى كتب أخرى.

وأكدت المكتبة العربية – في موقعها الإلكتروني – على حرصها أن تنشر في جديد إصداراتها هذه مختلف الإبداع العربي ومنح فرصة لأدباء من أقطار عربية متنوعة كـ (سوريا وليبيا والعراق والمغرب والأردن والجزائر وتونس بالإضافة إلى مصر) لطرحهم والتعريف بهم للقارئ المصري والعربي على حد السواء.

ومن بين هذه الإصدارات رواية “بائعة الكلمات” للكاتبة والإعلامية السورية ريمه الراعي، ورواية “الملائكة السوداء” للكاتب والروائي المصري جمال عبد الرحيم، ومجموعة قصصية بعنوان “هذيان” للكاتب المصري محمد رأفت، ورواية “CPR” للكاتبة المصرية ميرفت البلتاجي، ومجموعة قصصية بعنوان “الحضن المفقود” للكاتبة المصرية منى ياسين، ورواية “صابرين” للصحفية المصرية سمر إبراهيم.