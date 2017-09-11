أخبار ليبيا 24 – خاص
عقدت الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء اجتماعها العادي الثاني 2017، اليوم الإثنين بمقر الشركة بالعاصمة طرابلس، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ورئيس الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء فائز السراج، بحضور أعضاء الجمعية العمومية وهيئة المراقبة ورئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام.
ودعا الرئيس إلى تكثيف الجهود لحل مشاكل قطاع الكهرباء مؤكداً على ضرورة التنسيق بين المؤسسات ذات العلاقة لاختصار الوقت وسرعة الإجراءات.
وناقشت الجمعية جدول أعمالها وبرامج تمويل مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية المزمع تنفيذها بمختلف مناطق ليبيا، حسب التالي:
– مناقشة إتفاقية التمويل بطريقة المرابحة الاسلامية وفقا لقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن التصكيك.
– الموافقة للشركة على تمويل المشاريع عن طريق إصدار صكوك – الموافقة على انشاء شركة ذات الغرض الخاص بإعتبارها جهة الإصدار.
– تفويض أو اختيار مجلس ادارة وتشكيل هيئة الرقابة الشرعية لذات الشركة ذات الغرض الخاص بالتنسيق مع هيئة الأوقاف وسوق المال.
وناقشت الجمعية جدول أعمالها وبرامج تمويل مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية المزمع تنفيذها بمختلف مناطق ليبيا، حسب التالي:
– مناقشة إتفاقية التمويل بطريقة المرابحة الاسلامية وفقا لقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن التصكيك.
– الموافقة للشركة على تمويل المشاريع عن طريق إصدار صكوك – الموافقة على انشاء شركة ذات الغرض الخاص بإعتبارها جهة الإصدار.
– تفويض أو اختيار مجلس ادارة وتشكيل هيئة الرقابة الشرعية لذات الشركة ذات الغرض الخاص بالتنسيق مع هيئة الأوقاف وسوق المال.