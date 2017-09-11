أخبار ليبيا 24 – خاص

عقدت الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء اجتماعها العادي الثاني 2017، اليوم الإثنين بمقر الشركة بالعاصمة طرابلس، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ورئيس الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء فائز السراج، بحضور أعضاء الجمعية العمومية وهيئة المراقبة ورئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام.