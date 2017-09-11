أهخبار ليبيا 24 – خاص

أجرى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة عبد الله عبد الرحمن الثني وعميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار ، جولة ميدانية داخل مدينة بنغازي للاطلاع على أعمال أنشاء مركز شرطة الحدائق ومبنى مديرية أمن بنغازي بمنطقة الهوارى.

وشملت الجولة الميدانية قسم المركبات ولمتابعة سير أعمال الصيانة بمعهد تدريب الشرطة ومصنع ملابس الشرطة كما تضمنت الجولة مركز شرطة القوا رشة .

ورافق الثني والعبار في هذه الجولة كلا من وكيل وزارة الداخليةالعميد حسين العبار ومدير مديرية أمن بنغازي العقيد فائز الشلمانى وعددا من ضباط ومدراء الإدارات بوزارة الداخلية حيث اتخذت عدة توصيات بشان الأمور المتعلقة بوزارة الداخلية .