أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد مدير مراقبة الاقتصاد المرج عبد الحميد علي الحسين، اليوم الاثنين، اجتماع موسع مع رئيس قسم التسويق بالمراقبة فوزي أنور الهوني ومدير صندوق موازنة الأسعار بالمرج المكلف محمد عبدالوهاب، ورئيس مركز الحرس البلدي المرج عقيد محمد صالح، عدد من أصحاب شركات المواد الغذائية .

وبحث مدير مراقبة الاقتصاد المرج مع الحضور مباشرة توزيع السلع التموينية المدعومة من قبل وزارة الاقتصاد ومصرف ليبيا المركزي – البيضاء .

يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تخفيف المعاناة على المواطن في ظل غلاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية في السوق .