أخبار ليبيا 24 – خاص

استلم جهاز الحرس البلدي بنغازي، اليوم الاثنين، كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية كانت موجودة في مخزن داخل مطار بنينا الدولي.

وأفاد أمر مجموعة المكلفة داخل مطار بنينا مساعد ضابط عماد البرعصي، أن كمية المواد الغذائية التي تم استلامها من داخل مخزن بمطار بنينا كبيرة جدا وتم اخراجها بحضور مكتب الحرس بلدي بمطار بنينا.

وأضاف البرعصي أن المخزن فتح بحضور رئيس الغرفة الأمنية بمطار بنينا الدولي المقدم مفتاح نجم وآمر مكتب المطار للحرس البلدي العقيد محمد نايلي.

وأشار إلى أن هذا المخزن كان يحتوي على كميات كبيرة من المواد الغذائية مخزنة داخل المطار قبل إغلاقه في منتصف العام 2014 بسبب سوء الأوضاع الأمنية في محيطه.