أخبار ليبيا 24 – خاص

وقع صباح ﺍﻟﻴﻮﻡ السبت ﺣﺎﺩﺙ ﻣﺮﻭﺭ بالطريق الدائري الشمالي ﺍﻟﺮﺍﺑﻄ ﺑﻴﻦ ما يسمى بـ “جزيرة الطيارة ” ﻭجزيرة سوق السيارات ببلدية أجدابيا .

وﺃﺳﻔﺮ الحادث – بحسب شهود عيان – ﻋﻦ ﻭﻓﺎﺓ المواطن مفتاح محمد الشرقاوي ﻭﺇﺻﺎﺑﺔ أربع أشخاص إصابات متفاوتة تم على إثرها نقلهم إلى مستشفى الشهيد أمحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا.

ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﺻﻄﺪﺍﻡ ﺑﻴﻦ السيارتين الأولى نوع “تويوتا قمرة” والسيارة الثانية من نوع “صينية”، ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻭﻓﺎﺓ المواطن مفتاح الشرقاوي ونقل البقية إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ﻭعند دخول الأشخاص إلى المستشفى والتحفظ على الأمانات، قامت نقطة الشرطة التابعة لمديرية أمن أجدابيا باستلام مبلغ مالي وقدره 3944 دينار ليبي وتم تسليمه إلى صاحبه وفق الإجراءات القانونية المتبعة.