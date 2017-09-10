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سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، ثلاثة أهداف في مرمى الجار الكتالوني، إسبانيول، خلال الديربي الذي جمع الفريقين، اليوم السبت، في الجولة الثالثة من الليغا.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن ميسي بات يملك 18 هدفًا في ديربي كتالونيا، ليصبح بذلك أفضل هداف في تاريخ الديربي.

وأحرز النجم الأرجنتيني 5 أهداف في الليغا، ليتصدر قائمة هدافي المسابقة حتى الآن، على الرغم من أنه لم يسجل أي هدف في الجولة الأولى.

ومن جانبها، ذكرت شبكة “سكاي سبورتس” أن ميسي قلص الفارق مع كريستيانو رونالدو، وأصبح يملك 27 هاتريك في تاريخ الليجا، بينما يملك اللاعب البرتغالي 32 هاتريك.

وأشارت شبكة “سكواكا” المعنية بالإحصاءات، إلى أن ميسي وصل إلى الهاتريك رقم 42 في مسيرته الاحترافية، بواقع 38 مع برشلونة، و4 مع منتخب الأرجنتين.