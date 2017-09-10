أخبار ليبيا 24 – خاص

شنت مقاتلات سلاح الجو التابعة لرئاسة أركان القوات المسلحة العربية الليبية، طلعات جوية استهدفت تمركزات للجماعات الإرهابية المتمركزة في منطقة الظهر الحمر جنوبي مدينة درنة .

وأوضحت الرئاسة، أن السرب العمودي “البركان 04″، شن غارة مباشرة بمنطقة سيدي عزيز جنوب درنة نتج عنها تدمير سيارتين وملجأ يختبئ به الإرهابيين .

هذا وحذر آمر مجموعة عمليات عمر المختار عميد كمال الجبالي، كافة سكان وأصحاب المواشي بالمنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب القبة وبوابة الحيلة جنوب درنة إخلاء المنطقة فورا خلال الساعات القليلة القادمة لأنها أصبحت منطقة عمليات عسكرية .

وفي ذات الشأن، أصدر الجبالي تعليماته للسرية البحرية المقاتلة بسوسه للقبض على سفينة دخلت المياه الإقليمية المحظورة بالقرب من سواحل درنة وتم جرها إلى ميناء راس الهلال لتفتيشها .

وكان قد أكد القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة حفتر في وقت سابق على ضرورة تحرير مدينة درنة من الجماعات الإرهابية .

الجدير بالذكر أن القوات المسلحة العربية الليبية تحاصر مدينة درنة من جميع الجهات لمنع تسلل العناصر الإرهابية إلى مدن أخرى في المنطقة الشرقية.