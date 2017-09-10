أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت أمس دورة التحكيم الأولى لحكام كرة القدم المصغرة في مدينة طبرق برعاية الاتحاد الفرعي لكرة القدم المصغرة في المنطقة الأولى بحضور أكثر من 15 حكم من البيضاء درنة طبرق .

وألقيت محاضرات وعروض مرئية قدمها عصام شرف الدين ورئيس وأعضاء الاتحاد الفرعي لكرة القدم المصغرة في المنطقة الأولى ، كما أجريت العديد من المباريات الودية في ملعب نادي الصقور ومشاركة الحكام الجدد في إدارة هذه المباريات .

وأكد رئيس الاتحا د الفرعي لكرة القدم المصغرة بالمنطقة الإولى مفتاح أعنيبة لـ”أخبار ليبيا 24″ إن الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة يولي اهتماما كبيرا بهذه اللعبة لإقامة المسابقات لهذا الموسم ومن ضمن هذه الاهتمامات إقامة دورات الحكام ومنها الدورة الحالية المقامة في طبرق .

ويشارك في هذه اللعبة 48 فريق على مستوى ليبيا موزعة على 6 مناطق .

يشار إلى أن المنتخب الليبي يستعد خلال شهر أكتوبر المقبل للمشاركة في بطولة كأس العالم المقامة في تونس.