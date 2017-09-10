أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت أعمال القمة الإفريقية حول ليبيا اليوم السبت، بالعاصمة الكونغولية برازافيل.

وحضر أعمال القمة، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس لجنة الحوار بالمجلس عبدالسلام نصية، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي، ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، ومبعوث جامعة الدول العربية صلاح الدين الجمالي، بالإضافة إلى رؤساء عدد من الدول الإفريقية.

وتأتي هذه القمة ضمن جهود أممية وإفريقية تبذل لحل الأزمة السياسية في ليبيا ومحاولة تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية لتحقيق توافق حول الاتفاق السياسي وتعديله بما يحقق الوفاق الوطني في ليبيا.

الجدير بالذكر أن يترأسها “ديني ساسو نغيسو”، رئيس اللجنة رفيعة المستوى المعنية بليبيا والتي شكلها الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة في ليبيا، الدولة العضو بالاتحاد الإفريقي .