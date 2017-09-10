أخبار ليبيا 24 – خاص

قرر القائد الأعلى للقوات المسلحة العربية الليبية، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إنشاء أربع مناطق عسكرية تعود تبعيتها للقيادة العامة.

ونص قرار القائد الأعلى رقم (97)، على إنشاء منطقة الخليج العسكرية ومكان تمركزها مدينة أجدابيا، ومنطقة مصراتة العسكرية ومكان تمركزها مدينة الخمس، ومنطقة طرابلس العسكرية ومكان تمركزها مدينة سوق الخميس – سيدي السائح، ومنطقة الزاوية العسكرية ومكان تمركزها مدينة صبراتة.

وجاء في القرار “تُحدد بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة الحدود الإدارية للمناطق العسكرية بالقيادة العامة، بناء على عرض من القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة حفتر .