أخبار ليبيا24- خاص

حسم التعادل الإيجابي (2-2) قمة المجموعة الثانية، في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بين النصر وضيفه الأخضر، في ملعب شهداء بنينا أمس السبت، لحساب الجولة الثانية من المسابقة.

افتتح النصر التسجيل في بداية المباراة، عن طريق لاعبه الواعد، خالد مجدي، وعدل الأخضر قبل انتهاء الشوط الأول، عبر مهاجمه محمد عياد.

وفي الشوط الثاني، نجح الأخضر في التقدم برأسية محكمة، للمهاجم حمادي الجويفي، وقبل انتهاء المباراة بدقائق، احتسب الحكم عبد الله الفضيل ركلة جزاء، نجح من خلالها مفتاح طقطق في خطف التعادل للنصر.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد النصر إلى 4 نقاط، فيما بات رصيد الأخضر نقطتين من تعادلين.