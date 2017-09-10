أخبار ليبيا 24 – خاص

باشرت غرفة الطوارئ التابعة لبلدية بنغازي اليوم السبت، بإزالة السواتر التربية لفتح المسارات في المناطق المحررة، وذلك بالتنسيق مع غرفة عملية الكرامة والهندسة العسكرية.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالبلدية نضال الكاديكي، إن غرفة الطوارئ باشرت بإزالة تلك السواتر التربية بناء على تعليمات عبد عميد بلدية بنغازي الرحمن العبار.

وأوضح الكاديكي أن الحملة انطلقت بداية من جزيرة السلماني، تقاطع طريق العروبة مع الدائري الأول إلي شارع الجزائر، تقاطع الدائري الثاني مع الجزائر “جزيرة طابلينو”، ونزولا إلى شارع 23 مرورا بفندق تبستي .

وأضاف الكاديكي أنه تم فتح شارع الاستقلال “جمال عبدالناصر سابقاً” إلى شارع أحمد رفيق المهدوي، تمهيدا لعودة الحياة بشكل طبيعي لمناطق البلاد وكذلك لمعالجة الازدحام في المدينة وتوصيل الخدمات الأساسية للمناطق المحررة .

وفي ذات الشأن، أكد مدير المكتب الإعلامي بالبلدية، استمرار تنفيذ المشاريع المدعومة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبإشراف ومتابعة بلدية بنغازي، حيثُ تم اليوم السبت البدء في تنفيذ الحواجز المرنة والخرسانية لطريق العروبة بداية من تقاطعها مع الدائري الأول “عمارات الألوان” إلى تقاطع طريق جزيرة السلماني “الجرات” .